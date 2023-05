Roban cerca de ocho millones de pesos a turista ecuatoriano en Playa Blanca

“Me hicieron un robo en la Playa Blanca donde sustrajeron toda mi billetera, justamente cuando la dejamos en la parte de las sillas de los parasoles. Estando todos a un lado, entre vendedores que llegaron para distraernos”, inició diciendo el joven en un video viralizado en redes sociales.

Asimismo, agregó que “todo fue en cuestión de nada más 10 minutos o menos. Después me llega el primer mensaje al celular del débito de mi cuenta del Banco de Guayaquil en Ecuador, me sale en la tarjeta de crédito un cobro de $3.600.000 colombianos. Luego me llega la notificación de otro cobro de $4.250.000”.

Los presuntos estafadores no han podido ser identificados ni ubicados por parte de las autoridades, a pesar de que el joven victimado interpuso una denuncia ante la Fiscalía aportando como material probatorio las dos transacciones bancarias.