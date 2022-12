Mujer afro denuncia que fue agredida por turistas caleños en Cartagena

La querellante continuó diciendo que “en medio de la discusión apareció el señor llamado Juan Sebastián Velásquez, el cual se dice que es piloto de aviación y su pareja Laura y una hermana de ella. La señora Laura se lanzó sobre mí sin importar que yo tenía en brazos un menor de edad, comenzó a gritarme y me comienza a decir ‘negra hp’, ‘negra malparida’, entre otras groserías y tratando de agredirme.

En una de esas traté de defenderme, pero en ese momento el señor Juan Sebastián me pegó en la cara con una botella y me hizo una fisura de 11 puntos, a lo que las autoridades llaman desfiguración de rostro”, agregó.

En la zona hicieron presencia las unidades de la Policía que llevaron a los miembros de ambas familias hasta una estación de Policía cercana.

Jahaira añadió que “luego nos llevan a las Estación de Policía donde ellos tratan de sobornarme, rogándome que le recibiera dinero, 20 millones de pesos, que ellos eran personas pudientes, pero como yo no acepté su dinero, entonces comenzaron a cambiar la versión de la historia y a realizar videos, nos toman fotos a mi pareja y a mí y comienzan a llamarnos delincuentes y que hacíamos parte de una banda delincuencial”.

Jahaira Herrera Guzmán y su compañero se negaron a aceptar el presunto soborno que ofrecía Juan Sebastian Velasquez, quien les habría manifestado que no podía ser denunciado porque perdía su empleo como piloto, y se dirigieron al Hospital y Fiscalía en donde interpusieron las denuncias respectivas.

“Yo no le pedí dinero a ese muchacho, tanto así que le sugerí que nos fuéramos por la vía legal, sin embargo, ayer me encontré con algunas publicaciones en las que se dice que mi pareja y yo, junto con mi hijo, un menor de 5 años, hacemos parte de una banda delincuencial. Yo exijo que se haga justicia, que la Policía muestre todos los videos de qué fue lo que en realidad pasó, porque mi marido, mi hijo y yo hemos sido víctimas, principalmente de discriminación racial, por lo que ya puse la denuncia por difamación y desfiguración de rostro”, sostuvo.

Por su parte, el otro extremo implicado en el problema ha publicado breves pronunciamientos a través de varias redes sociales en las que aseguran que fueron víctimas de un atraco.

“Robaron a Laura en Cartagena, el novio de ella la defendió. Llegó la Policía y acusaron al novio de Laura. Piden $20 millones para dejar ir al novio de Laura sin presentar cargos ¿Ladrones y Policía al parecer hacen eso en Cartagena le llaman extorsión exprés?”, se puede leer en uno de las publicaciones al respecto.

Por su parte, Laura, la turista caleña reseñada por su contraparte, publicó una foto de su rostro, en el que asegura que “me acaban de pegar en Cartagena por robarme, me mandaron un puño a la cara y a mi novio lo tienen capturado por ayudarme”.

La mujer además sostiene que “por favor ayúdenme y compartan esto. No saben lo que es sentir que la Policía diga que no haga declaraciones ante ‘el man’ que me pegó un puño en la cara. Esto no es justo y solamente lloro al ver a la persona que amo, detenido ahí simplemente por salvarme de unos ladrones, porque la misma banda dice que nosotros los atacamos”.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.