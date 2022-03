Mototaxismo, la problemática que estalló en Cartagena

Tras siete mesas de conciliaciones fallidas entre autoridades y gremios, llegó la terrorífica jornada del pasado lunes, en la cual –en medio del paro de mototaxistas– 35 buses y dos estaciones de Transcaribe (Bazurto y Cuatro Vientos) fueron vandalizados por los protestantes.

Lo anterior, según el sistema de transporte masivo, les causó pérdidas por al menos $607 millones.

Además, la jornada fue tan violenta, en gran medida porque actores de la delincuencia común aprovecharon la reyerta para robar a ciudadanos y destruir comercios, que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, denunció que recibió amenazas de muerte contra él y dos miembros de su gabinete, la secretaria del Interior (e), Paola Pianeta Arango, y el director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Janer Galván.

Sin embargo, los mototaxistas, al parecer, no quieren dar su brazo a torcer.

“La molestia de nosotros es muy grande porque los mototaxistas somos gente muy pobre. Y los que usan el servicio también lo son. Esto es de gente estrato 1,2 o 3. Ahora nos quieren quitar nuestro único sustento y eso no puede ser así. Si Transcaribe tiene su carril exclusivo y nosotros no le generamos problemas, ¿por qué nosotros no podemos trabajar por la zona?”, manifestó Alain Ramírez, líder del gremio.

A la discusión, además, han ingresado otros actores, los ciudadanos del común, quienes tienen una opinión dividida sobre el tema.

“Yo creo que la medida es buena. La Pedro de Heredia es insoportable en hora pico. Las motos hacen lo que quieran y eso no está bien en la ciudad. Además, está el tema de la inseguridad. Roban a toda hora y debe haber un tipo de regulación para ellos”, indicó Daniela Palma.

Sobre lo anterior, algunos mototaxistas reconocen la cantidad de infracciones que cometen en las vías, pero consideran que las multas no deben ser tan altas y el Distrito debe “organizarlos” para que presten un servicio mejor.

“La verdad es que muchos no prestamos un buen servicio. Nos comemos los semáforos, nos metemos al Transcaribe y eso no debe ser así. Tenemos que hacer las cosas como son, pero que nos quiten el trabajo. Lo que quiero es que nos legalicen”, dice Lorwin Rierra, un migrante que se desempeña como mototaxista.