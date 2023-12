En Magangué opera Escuadrón Prima Segura para prevenir delitos en fin de año

“Este escuadrón busca que todos los ciudadanos, propios y turistas, se sientan seguros al momento de hacer movimientos bancarios en esta época de Navidad y fin de año y tomen todas las medidas pertinentes para no ser objeto de estafas ni víctimas de atracos y robos”, dijo el Comandante de la Policía de Bolívar.

A su vez la institución recomienda: discreción y precaución como las mejores aliadas para cuidar su dinero; en lo posible, no retire cantidades excesivas de dinero en efectivo y si lo hace, no dude en pedir el acompañamiento de su Policía Nacional; si va a usar un cajero automático busque uno que esté en una zona que brinde mayor seguridad y con mucha afluencia de gente y verifique que el cajero donde vaya a hacer su transacción no tenga elementos extraños.



Tampoco permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta ni revele su clave; en lo posible, vaya acompañado; dentro de los bancos, mire quién está a su lado y solo entregue su dinero a los cajeros; antes de salir del banco guarde bien su dinero, ojalá distribuido en varias partes del cuerpo y al salir observe que no haya personas sospechosas.