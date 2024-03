Los compradores de Aquarela se reunieron con la Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía, a través de sus funcionarios, aseguró que se ha limitado a cumplir la orden de restitución de 619.59 m² de espacio público dada por el Inspector de Policía No 2 de la Casa de Justicia de Canapote, mediante Resolución No 001 del 9 de octubre de 2018, la cual se encuentra en firme, luego de haber sido confirmada, en su momento, por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, y “como la constructora no lo hizo, la Alcaldía, en defensa, además de la declaratoria de Patrimonio Cultural e Histórico de la que goza Cartagena, ha asumido las labores de restitución del espacio público”.

La demolición de Aquarela se desarrollará en 6 meses, estará a cargo de la empresa Edurbe y tiene un costo de $11.128 millones, sobre los cuales el alcalde Dumek Turbay ha expresado que serán recuperados mediante un proceso de cobro coactivo a la constructora.

Acordaron otros encuentros y acercamientos con Corvivienda y el Ministerio de Vivienda para buscar posibles soluciones.