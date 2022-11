Fenalco propone ajustes al proyecto de estatuto tributario de Cartagena

Fenalco agregó que “el sector automotor es un verdadero macrosector debido a sus aportes al empleo, a su aporte al valor agregado, pago de impuestos, entre otros. Sin embargo, tiene todas las posibilidades para crecer si se tiene en cuenta que el país registra los índices de motorización más bajos en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde. Ahora bien, la tarifa del ICA se modifica sustancialmente para el sector en la propuesta de la Administración, al pasar de 4,5% a 7%, esto es 2.5 porcentuales más y en más del 50% sobre la actual. Este incremento, sumado a los ajustes en materia de rodamiento que se presentarán, generará que esta actividad no se expanda comercialmente y presente una tendencia a desplazarse a los municipios vecinos, lo cual no es conveniente para la ciudad en la medida en que se irá afectando el recaudo. (…)

Vale señalar que no es lo mismo tributar en ciudades como por ejemplo Cartagena, donde la malla vial no ha presentado mejoras o crecimiento sensible en los últimos lustros y el mantenimiento de los vehículos es más costoso, entre otras cosas. Además, muchos de los vehículos que se matriculan en otros municipios, terminan rodando y afectando las vías de la ciudad. Por lo anterior solicitamos a la Administración al Concejo mantener la tarifa actual o en su defecto realizar un aumento menos significativo y al tiempo revisar las tarifas del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Datt, de manera tal que resulten un incentivo a la matrícula, lo cual puede hacerse en este momento en el cual se revisan todos los impuestos”, concluyó.

Otros de los logros del sector de automotores, destacados por Fenalco, tienen que ver con que a cierre de octubre se han vendido 2.814 vehículos eléctricos con un crecimiento del 217% respecto al mismo periodo 2021. También se han vendido 20.979 vehículos híbridos con un crecimiento del 65,8% en relación al año pasado.