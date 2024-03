Nos amedrentaron y no nos dejaban ir si no pagábamos: turista en Barú

Cuando se presume que ha cesado el tema de los cobros excesivos en Cartagena, Bolívar, sale a la luz un nuevo caso que parece ser peor que el anterior. Ver desde redes sociales a un sinnúmero de denuncias de turistas quienes son víctimas de los altos precios de los servicios se ha convertido en un aspecto común.

En esta nueva historia la protagonista fue Jessica Ortiz oriunda de Bogotá quien el pasado martes 19 de marzo abrió un hilo en su cuenta de X denunciando de manera detallada que le cobraron $1.700.000 en las playas de Barú por 6 platos de comida corriente y el servicio.

El hecho se registró el 17 de marzo y Ortiz llegó hasta la zona a eso de las 2:11 de la tarde en compañía de otros amigos quienes también son turistas. Aunque la joven en un principio insistió en pagar el servicio de manera inmediata, fue hasta las 6:00 p.m. —cuando se regresaban— que les dieron toda la información con el total de la cuenta.

“Nos amedrentaron y no nos dejaban ir si no pagamos. Nosotros íbamos con argentinos, ellos fueron amenazados y en vez de reaccionar decidieron pagar”, relató la turista desde su red social, adjuntando todas las pruebas del caso de acuerdo a su relato.

El caso escaló de manera significativa en redes y despertó indignación entre los internautas. Tanto así, que llegó a oídos del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien manifestó que se tomarían cartas en el asunto para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando.

“Efectivamente la noticia empezó a volverse muy viral y me escribió el alcalde. Me dijo que desde la Alcaldía me iban a ayudar. Se comunicó un coronel que es el que va a llevar todo el proceso legal. En cuanto al dinero, me dijeron que es un proceso legal, que es largo que ellos (los comerciantes) debían aceptar los cargos, entonces apenas se hiciera de esta forma ya podrían regresarnos el dinero”, comentó Ortiz en diálogo con EL HERALDO.