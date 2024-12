En el cementerio Mancomoján, de El Carmen, en Bolívar, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) recuperó cinco cuerpos que llenan de esperanzas a igual número de familias que buscan noticias de sus seres queridos desaparecidos en el marco del conflicto armado.

La recuperación estuvo a cargo de un equipo forense de la UBPD conformado por dos antropólogos, dos criminalistas, un topógrafo y una investigadora humanitaria, apoyados por mano de obra local. Además contó con la participación de 20 familiares de personas dadas por desaparecidas, quienes llegaron a El Carmen de Bolívar procedentes de diferentes partes del país.

En este cementerio ya habían realizado dos intervenciones en los meses de octubre y noviembre de 2023, y esta tercera, se efectuó en el marco del programa Restaurando Nuestro Futuro, de la OIM y USAID.

Matilde Rodríguez Escobar fue una de las ciudadanas que estuvo presente en estas labores, pues busca al segundo de sus 8 hijos Luis Alberto Olivera, que fue desaparecido hace más de dos décadas. Ella es desplazada por la violencia del municipio de Ovejas, en Sucre, y no ha parado de buscarlo. Expresó que, después de tanto tiempo, siente que está más cerca de encontrarlo.

“Ya lo he buscado por este sector, porque me decían que había caído en acción por la finca de La Loma de Roma. Un primo me decía que era verdad, que él estaba aquí. No he dejado de buscarlo, hasta hoy todavía estoy en esto, tengo esperanzas en Cristo Jesús que lo voy a encontrar”, contó antes de regresar a Arjona, en Bolívar, adonde llegó desplazada por el conflicto armado.

Así como esta madre, los otros parientes participantes dialogaron con el equipo forense y compartieron información útil que será contrastada y que enriquecerá la investigación humanitaria.

Matilde también aportó voluntariamente en una jornada de toma de muestras de sangre para las futuras labores de comparación genética que permitan la identificación plena del cuerpo de su hijo.

Blanca Arteaga Morales, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Sucre y Bolívar, informó que esta intervención contó con el aporte voluntario de información de firmantes del Acuerdo de Paz.

Igualmente, con el apoyo del proyecto Restaurando Nuestro Futuro, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con recursos de USAID, del Gobierno de Estados Unidos.

“Es un programa que busca aportar a los esfuerzos que hacemos las organizaciones y las entidades que participamos en la implementación del Acuerdo de Paz. En esta ocasión, el programa ha aportado sus conocimientos, capacidades y recursos económicos”, explicó Arteaga.

El Plan Regional de Búsqueda Montes de María y Morrosquillo comprende más de 1.500 personas dadas por desaparecidas y su cobertura se concentra en municipios de Bolívar y Sucre.