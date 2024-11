Al concluir este miércoles, 27 de noviembre, la primera Cumbre internacional: Cartagena, de frente contra la trata de personas, el alcalde Dumek Turbay Paz indicó que cada año la Heroica liderará el diálogo sobre este delito silencioso.

Además, el espacio fue propicio para la firma del memorando de entendimiento entre la organización Our Rescue y la Alcaldía Mayor de Cartagena, que refleja el compromiso liderado por el alcalde en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Acordaron unir esfuerzos en áreas claves que serán fundamentales para generar un cambio real, con énfasis en la educación y prevención, fortaleciendo el apoyo y atención a sobrevivientes.

El encuentro de dos días reunió a expertos, líderes gubernamentales, organizaciones internacionales y sobrevivientes, consolidándose como un espacio clave para el diseño de estrategias, la prevención y la creación de alianzas en la lucha contra este delito.

En el segundo día de la cumbre se destacaron llamados a la acción en la lucha contra la trata de personas. Abordaron temas como la tipificación del delito, el papel del sector financiero y la innovación tecnológica, subrayando la importancia de la colaboración entre gobiernos, organizaciones y la sociedad.

Entre los logros está la primera sentencia en un caso de explotación laboral.

Jineth Bedoya, periodista y activista que participó en la cumbre, declaró al final de esta que “voluntad, empatía, articulación, pedagogía y justicia son las claves para avanzar en la lucha contra la trata de personas. Este no es solo un problema de las autoridades, sino de toda la sociedad. Cada ciudadano, desde su rol, debe asumir responsabilidad y comprometerse. La articulación entre gobiernos, organizaciones y la comunidad internacional es fundamental. No podemos perder más tiempo; es hora de reflexionar sobre lo que no se hizo en el pasado y trabajar en la prevención, especialmente, desde la educación en la primera infancia”.

Turbay Paz también respaldó el apoyo de organizaciones y fundaciones para el cuidado de los sobrevivientes. “El apoyo de organizaciones como la OIM y la Fundación Renacer, junto con el respaldo del Ministerio del Interior, permitirá que iniciativas como la construcción de hogares de paso para víctimas sean una realidad. Este evento ha sido un espacio superlativo de aprendizaje y acción, reafirmando el compromiso de Cartagena con la prevención, la justicia y el apoyo integral a las víctimas”, concluyó.