Volver al mercado, ¿Tendencia para buscar mejores precios?

Por su parte, Víctor Hugo Cervantes, oriundo del municipio de Polonuevo, manifestó que, a pesar de que sea un proceso complejo el hecho de desplazarse hasta estos mercados, como cliente siente que “vale la pena hacerlo” para buscar mejores precios.

“Esto no es fácil, ni es algo que le guste a todo el mundo, pero la gente ha empezado a venir acá para conseguir un ahorro al momento de hacer la compra en su casa”, detalló.

No obstante, Cervantes aseguró que le ha “cogido cariño” a la experiencia de mercar en la plaza pública de Barranquilla, debido a que, además de apoyar a los vendedores informales, le rinde más su presupuesto. “En otros lugares, $400 mil pesos ya no nos alcanzaban para nada. Acá estamos logrando comprar frutas, verduras y algunos alimentos no perecederos”.

Sobre esto, Dairo Escorcia, vendedor de frutas en el mercado público de la ciudad, aseguró que en el transcurso de este año ha percibido clientes que llegan a la plaza con el propósito de que “les rinda más la plata” para hacer las compras quincenales o mensuales.

“No estamos vendiendo más ahora que antes, a pesar de que los alimentos estén caros en todas partes; la gente sabe que en el mercado pueden conseguir mejores precios. Acá uno trata de acomodar al cliente”, dijo Escorcia mientras organizaba las frutas de su negocio.