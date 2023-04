Vida y muerte del Seguro de Las Palmas

El ambiente en el barrio las Palmas es acogedor. Las panaderías y tiendas por doquier y las mototaxis estacionados en la esquina del parque hacen parte de la panorámica de este populoso sector.

Con el pasar de los años, las decenas de palmeras que solían decorar las terrazas de las casas y que dieron origen al nombre del barrio casi que han desaparecido. Los propietarios de las viviendas las han sustituido por palos de mango, por el simple hecho de que proporcionan más sombra, frente a las altas temperaturas.

A finales de 1966 se remontan los comienzos del sector, cuando el Instituto de Crédito Territorial entregaba las viviendas con una característica especial, dos palmas sembradas a lado y lado de las viviendas. Desde entonces, el sector fue reconocido como Las Palmas.

Durante esa época se asentaron las primeras familias provenientes de los pueblos del Atlántico y el Caribe. No obstante, Evelio de Jesús Zapata es la excepción. Con un acento paisa bastante marcado habla con la seguridad que le brinda los cerca de 48 años que tiene de estar viviendo en las Palmas.

“Recuerdo que llegué a Barranquilla proveniente de la ciudad de Medellín y desde entonces la Arenosa se volvió mi segundo hogar”, aseguró. Evelio hace un recuento cuando en su juventud se dedicaba a transportar petróleo de Medellín a Santa Marta y en uno de esos viajes encontró a la madre de sus hijos en la ciudad de Barranquilla.

En cuanto al Seguro de Las Palmas contó entre risas que los famosos fantasmas que la gente decía ver en estas instalaciones son puro cuento.

Del visitado y concurrido Seguro no queda nada. Sus paredes se fueron junto con las decenas de palmeras que adornaban las casas. En su interior ya no hay médicos ya no visten batas blancas y ahora son un grupo de obreros que desarrollan actividades a plena luz de sol.