Más quejas por la “mala atención” en Instrumentos Públicos

Largas filas y horas de espera. Estas son algunas de las quejas que realizan los usuarios que acuden hasta la Oficina de Instrumentos públicos con el fin de hacer traspasos o solicitar certificados .

Un equipo de EL HERALDO se acercó hasta las instalaciones para conocer de primera manos las inquietudes y solicitudes de los barranquilleros.

Lorena Ripoll lleva más de tres meses frecuentando la oficina con la esperanza de que puedan darle una respuesta definitiva a su trámite.

Hasta el momento esto no ha sido posible.

“Yo registré unas escrituras desde el 12 de noviembre y me dijeron que en 15 días hábiles me las entregaban. Ahora me salieron que el registro no aparece por eso puse un derecho de petición”, dijo.

Ripoll añadió que durante este periodo ha intentado comunicarse con las personas encargadas a través de las líneas de atención de la oficina y ahí tampoco ha encontrado respuesta.