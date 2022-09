“Pronta reducción” de tarifas de energía, petición de usuarios

“Quise acogerme a un descuento especial para pagar la factura en una casa que tiene nueve meses sin luz, que fue cortada, los recibos no bajan de 700.000 pesos mensuales, y no quisieron hacerla. Esa casa está desocupada, no tiene nada de electrodomésticos, sin contar que no tiene luz desde diciembre del año 2021 y la luz sigue llegando cara y sin rebajar absolutamente nada”

La usuaria añadió que en cada recibo de energía que llega a su casa le hace un cobro de $100 mil correspondientes a la revisión para que la empresa pueda verificar si efectivamente no hay electricidad. “Eso es un claro abuso contra la dignidad de una familia. No aguantamos más esta situación”.

En el barrio La Central, de Soledad, la usuaria Mayra Olaya sostuvo que el aumento de las tarifas está afectando su economía porque aunque es estrato uno, el último recibo le llegó en $111 mil. “Soy madre soltera y trabajo para mis hijos y se ha vuelto muy difícil cuando debes pagar un recibo que no está a tu alcance”.