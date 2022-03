“Fui fiel a ella hasta el último día”, relato de hija tras muerte de su madre

Me dirigí hasta la clínica en la que estaba internada e ingresé a verla; mi mamá estaba conectada a una máquina. Podía acariciar y en silencio pedía a Dios que le diera mucha vida. Luego pasaron cuatro días hasta que uno de los médicos que la atendía me dijo: “su mamá está muy mal” y en gesto de consuelo me palmeo el hombro.

En ese instante se me destrozó el corazón, veía el final de mi mamá. Salí de la clínica hasta la casa llorando durante todo el camino; no me importaba nada. Llegué y empecé a orar. Observaba sus las cosas de su cuarto.

Ante el duro momento, la empresa me dio vacaciones y puede estar a su lado. Pasados unos días, la trasladaron a piso. Estaba feliz, gracias a Dios mi madre mejoró.