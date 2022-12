Un lesionado con pólvora durante la Nochebuena

“Hacemos un llamado a la sensatez, a la responsabilidad frente al autocuidado de la integridad y la vida. Los casos de quemaduras reflejan que no estamos siendo conscientes del respeto a la vida. Una quemadura deja secuelas no solo físicas, sino afectaciones en la salud mental del lesionado y de sus seres queridos. Nuestra invitación es a que en esta temporada decembrina no escatimemos esfuerzos para evitar lesiones por pólvora”, manifestó el secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza Charris.