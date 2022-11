Triple A insiste en que el agua es potable

A pesar de las labores que adelanta Triple A las quejas por el mal estado del agua no cesan. En la vivienda de Julia Albor, ubicada en el barrio Chiquinquirá, desde hace varias semanas el líquido presenta variaciones que se intensificaron en los últimos días.

“Sale amarilla y con sabor a tierra por eso nosotros decidimos no tomarla y nos da miedo lavar la ropa con ella porque se puede manchar”, sostuvo.

Asimismo, Génesis Acosta afirmó que hasta el momento en su casa no han presentado problemas de salud, pero el agua “huele como cuando están arreglando las tuberías; en este momento solo estamos hirviéndola y cuando tenemos dinero la compramos. Sin embargo, no sabemos hasta cuándo podremos aguantar esta situación que también golpea el bolsillo porque el servicio se sigue pagando con normalidad y no lo estamos recibiendo”.

Un caso similar se presenta en la calle 87 # 16 A sur 10 en el sector de Las Granjas, donde quienes residen aseguran que la ropa blanca cuando se lava sale con manchas de óxido y ya se han reportado personas enfermas del estómago síntomas de diarrea y fiebre.

Finalmente, Pablo Celis, habitante del sector Ciudad del Mar, hizo un llamado a la compañía para que revisen la situación en ese sector y puedan recibir un servicio de calidad.