Transmetro, en manos de Hacienda y Transporte: Cepeda

El congresista explicó que la distribución de este dinero queda en manos de los ministerios de Hacienda y Transporte, pues serán ellos quienes decidan cuánto le corresponde a cada ciudad que cuente con este sistema de transporte.

“La distribución está en la ‘cancha’ del Ministerio de Hacienda y de Transporte. Estaremos en esa alta vigilancia para que tengamos una cifra que realmente permita que Transmetro pueda operar, no con tantas afugias como lo está haciendo ahora con un déficit de alrededor de $100 mil millones”, enfatizó.

Agregó que no puede ser una distribución desigual entre las regiones. “La idea no es que una sola región del país se quede con el 80 % y otra con el 20 %, de tal manera que no sean repartidos a migajas entre los demás sistemas de transporte masivo, porque fue así lo que le correspondió a Transmetro”.