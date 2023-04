Una ‘puerta de oro’ que se abre al futuro tecnológico

Hace un par de años se consolidó la ambiciosa apuesta de que la ciudad fuera el superpuerto digital de América Latina; el avance ha sido significativo. Algunas cifras que respaldan este propósito. De acuerdo con Jaime Criales, gerente de las TIC del Distrito, 200 mil hogares de la ciudad están conectados, lo que significa la base para tener una transformación digital no solo para empresas, sino también para el ciudadano que busca adaptarse al mundo cambiante.

“Para hablar de transformación digital tiene que haber conectividad, si una ciudad no está conectada tanto a nivel de sus ciudadanos, de sus empresas y no está conectada con su país y el mundo no es posible que haya transformación digital”, explicó.

Además, la ciudad se proyecta como la cuna de la tecnología y para eso tiene varias ventajas como la conexión a los principales data center (alojamiento de datos) del país y la posibilidad de estar conectado, a través de cables submarinos, con ‘la meca’ de la tecnología: Silicon Valley.

La disponibilidad en herramientas digitales ha permitido que la ciudad crezca a medida que el mundo también lo hace y esto se ha convertido en un ‘aperitivo’ para que multinacionales se interesen y que a su vez sea un referente de casos de éxito de pequeñas y medianas empresas que gracias a la transformación digital son altamente competitivas.

De acuerdo con Criales, desde el Distrito se está trabajando en una alianza con proveedores virtuales de almacenamiento para ofrecer distintas alternativas a emprendedores que requieren de softwares y otras herramientas para impulsar sus negocios.