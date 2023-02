En Barranquilla estamos cambiando vidas con realidades: Pumarejo

En el parque Calancala, ubicado en la localidad Suroriente de Barranquilla, el alcalde Jaime Pumarejo Heins hizo entrega a la ciudad y los colabores de ‘Todos al Parque’ del galardón Prize for Cities, el cual fue otorgado por como el programa de desarrollo urbano más innovador a nivel mundial.

El mandatario distrital destacó, durante el evento, que los parques son el reflejo del proceso de transformación que la ciudad ha tenido durante los últimos 15 años y ha logrado mejorar la calidad de vida de los residentes en las cinco localidades.

“Hoy le decimos al mundo que en Barranquilla se puede soñar. Me siento orgulloso porque hace 15 años nos habíamos derrumbados, sentíamos que no éramos capaces y de afuera nos echaban vainas. Ahora estamos dando sopa y seco, no porque tengamos más que otros sino que estamos mostrando el camino, mostrando que trabajando juntos se puede salir adelante”, sostuvo Pumarejo.

Agregó que la capital del Atlántico ha demostrado su capacidad de resiliencia y ha alcanzado logros en equipo: “Somos imparables, no porque tenemos todos resuelto, sino porque tenemos ganas de trabajar y superar las dificultades. Somos imparables porque con poquito hacemos mucho. Estos parques nadie nos lo regaló, lo hicimos con nuestras manos y esfuerzo propio”.

Sostuvo que una de las primeras victorias logradas con el programa ‘Todos al Parque’ fue la generación de sentido de pertenencia en los habitantes de los distintos barrios de la ciudad.