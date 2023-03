El desplome de un grande en la historia del cine barranquillero

Con entusiasmo y quizá un poco de picardía, la barranquillera Martha Alicia recordó cuando era una niña y sus padres no le permitían asistir al cine.

“Mis papás no me dejaban ir al teatro; sin embargo, yo me escapaba para encontrarme con mi novio en los Cinemas, cuando para esos tiempos en Barranquilla casi todos los barrios tenían un teatro cerca”, agregó.