Bares reportan alzas superiores al 40 % en el servicio de energía

Pese a ello han tratado de hacer racionamiento de energía y así lograr una disminución en el cobro. La misión siempre resulta fallida porque –según expresó– “la factura llega más alta cada mes”.

“He estado pagando una factura estimada de $2 millones y me acaba de llegar un recibo por $2.700.000. Es difícil hacer ahorros porque lo que sube la energía mayormente es el aire acondicionado y en un bar no se puede apagar, porque si no tienes aire el cliente se va”, sostuvo.

Señaló que se deben tomar medidas “inmediatas” porque no tendrían otra opción más que trasladar los costos al consumidor final.