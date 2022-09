Comercio “agobiado” por altas tarifas

“Es muy triste porque uno vive trabajando solo para pagar impuestos y servicios cuando no es mejor. La factura se me ha subido en un 35 % y no es justo porque se consume la misma energía todos los días y no justifican el incremento”.

Entretanto, Alex Villa, comerciante de tecnología desde hace 15 años, precisó que a pesar de que están ahorrando energía, con el apagado del aire y los bombillos, la facturación llegó más costosa de lo habitual.

“Estamos ahorrando luz y siguen llegando aún más caros los recibos. Las ventas no están muy buenas para tener unos gastos tan altos. En luz pagábamos $1.200.000 y ahora, que tienen dos meses que no nos emiten factura, nos va a llegar un recibo por $3 millones y otro por $2.800.000”

Ante estas situaciones, los comerciantes han pedido una intervención y unas soluciones urgentes por parte de las autoridades para mitigar los altos costos en la facturación.