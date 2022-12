Retoman entrega de tarjetas de Sibus en Barranquilla

Señaló que el nuevo sistema será “bastante útil” para brindar mayor seguridad al conductor y pasajero ante la dejación del efectivo como método de pago.

Entretanto, Elizabeth Sandoval, quien llegó al punto de la Plaza de la Paz, manifestó que su inscripción se logró con ayuda de sus hijas y que luego en la reclamación fue atendida con mayor prontitud por pertenecer a la población de la tercera edad.

“El proceso fue rápido, mis hijas me inscribieron y en cinco días ya vine a reclamar la tarjeta. El nuevo sistema me parece bien para que uno no ande con tanto efectivo encima”, dijo la mujer.

De acuerdo con el director del Área Metropolitana de Barranquilla, Libardo García, inicialmente se empezará con una etapa pedagógica y de conocimiento de la plataforma y luego se estará informando la fecha de inicio del pago electrónico.

Señaló que los usuarios podrán seguir pagando en efectivo hasta tanto el AMB considere que se cumplió el período de adaptación para proceder a una adecuada transición al digital.