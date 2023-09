Shakira destaca programa de bilingüismo implementado en colegios de B/quilla

“Yo siempre he sido muy insistente dentro de la fundación en promover el bilingüismo y me alegra saber que hemos coincidido en esto con el alcalde que ha hecho un gran trabajo promoviendo el bilingüismo”, comentó la artista barranquillera durante la entrega de la IED Nuevo Bosque Pies Descalzos.

De igual manera, sostuvo que aprender un segundo idioma le permitió consolidarse y tener más oportunidades en el exterior.

“A mí me abrió un mundo el poder aprender inglés y lo aprendí tarde, lo aprendí ya con 21 años, pero me cambió la vida para bien, me abrió nuevos caminos”, dijo Shakira, al tiempo que elogió a los estudiantes que hoy en día aprenden a muy temprana edad desde las aulas de clase de los colegios públicos de la ciudad.

“La niña que vieron qué bien hablaba el inglés lo aprendió hace un año; es que eso es lo espectacular de la educación, cómo se nota la transformación en tan poco tiempo, cómo un niño se evoluciona de una forma tan rápida y por eso la inversión que hacemos en educación, la inversión en recursos tanto económicos como esfuerzos humanos, todo aquello que invertimos en la educación se nota, y rápidamente, porque los niños crecen rápido también”, agregó la artista.

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, destacó los avances en materia educativa que se han logrado durante la administración desde el programa ‘Soy Bilingüe’, implementado en los colegios oficiales del Distrito, hasta la construcción e intervención de la infraestructura educativa de la capital del Atlántico.