Con niveles del Río a la baja, sequía empieza a sentirse en el Atlántico

Lucas Ariza, director de Asoportuaria, indicó que el comportamiento del río Magdalena durante el presente año ha sido favorable. Destacó que la menor proporción de lluvias hace que se reduzca el caudal y haya menor arrastre de sedimentos, lo que permite mantener las profundidades a través de las labores de dragado.

“Afortunadamente tenemos contrato de dragado desde abril hasta octubre. Completamos cinco meses con calado de 10 metros que es una situación provechosa para los usuarios de la zona portuaria”, dijo Ariza.

El líder gremial fue enfático al sostener que Cormagdalena deberá continuar con los estudios para entender la dinámica de formación y evolución de algunos islotes a lo largo del río Magdalena, en especial, en el canal de acceso a la zona portuaria.

(Lea también: En Barranquilla, más de 20 mil jóvenes realizarán las Pruebas Saber 11)

“A lo mejor estas islas no representan ningún riesgo, pero si eso no se controla puede poner en riesgo la navegabilidad en algunas zonas portuarias. Hay que ponerle la atención debida y modelar la sedimentación para no dejarnos tomar ventajas”, manifestó Ariza.

En cuanto al islote que está en el punto de giro cercano al puente Pumarejo, Ariza mencionó que actualmente no genera una afectación en la navegabilidad.

A su turno, José Curvelo, jefe de Asuntos Portuarios del Distrito, destacó que en los 22 kilómetros del río Magdalena que tienen incidencia en Barranquilla se cuenta con un canal estable, lo que ha permitido que embarcaciones de gran calado hayan regresado al puerto de la ciudad.

(Le puede interesar: Abren convocatoria de estímulos para comunidades afrocolombianas)

“Nos venimos preparando para el verano que se avecina, con menos lluvias, por lo que el trabajo se sigue haciendo y de parte de Cormagdalena pronto socializará la estructura de un mantenimiento por dragado por dos años y diez meses”, verbalizó Curvelo.

Contó, además, que es necesario trabajar mancomunadamente para tener un canal navegable en condiciones óptimas:

“En los momentos que el río baja, ha aflorado un islote en la punta de giro; sin embargo, el mantenimiento por dragado que se está haciendo ha estado trabajando precisamente en esta zona, la cual en algún momento estuvo descuidada, pero en el nuevo contrato si se ha tenido en cuenta”, agregó.