Robótica, apuesta formativa para estudiantes del Salvador Entregas

Desde hace más de siete años la institución ha venido solicitando la ejecución de obras de adecuación en uno de los bloques en el que en este momento solo habitan palomas, iguanas y murciélagos.

“Es muy lamentable porque no ven el esfuerzo que uno hace acá, nosotros trabajamos de una manera infrahumana. Ese bloque era de la parte administrativa y la sala de informática también quedaba ahí, como se deterioró tuvimos que salirnos y coger dos salones de clase”, manifestó Martha Gómez, rectora del colegio.

Señaló también que a raíz de esta situación tuvieron que dividir a los estudiantes en dos grupos para poder darles clase. “Eso no es lo correcto porque ellos merecen recibir sus clases de lunes a viernes en horario completo, pero lastimosamente no podemos hacer más nada si no contamos con el apoyo de las autoridades”.

Finalmente, indicó que anteriormente el colegio estaba en APP (Alianza Público Privada), pero el proyecto, que era del Ministerio de Educación, “se cayó y ahora nos dicen que se está gestando otra vez, que ya va para adecuación y aquí seguimos esperando que hagan algo”.