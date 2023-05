Retrasos y afectación en la movilidad por las obras en la Vía 40

“Aquí es sálvese quien pueda, porque acá no hay quien ayude a uno a pasar la calle. No hay reguladores de movilidad y los carros por no perder su oportunidad de pasar rápido el represamiento, van a toda velocidad”, agregó.

Alejandro Teherán, otro residente de la zona, sostuvo que en múltiples ocasiones se han presentado siniestros viales debido al poco espacio que existe debido al desarrollo de las obras.