“Mi papá murió de covid-19 justo el día del padre”

Comencé a llamar a muchas personas que tenían conocidos en secretaria de salud, hasta que una persona logró conseguir una cama en el hospital Adelita de Char, trasladamos a mi papá y cuando llegamos me permitieron verlo.

Mi padre me pidió agua, pero el médico no permitió que la tomara porque había aumentado en su saturación. Lo único que alcancé a decirle fue: papi, te amo, eres un guerrero y sé que vas a salir de esto. Él me respondió: yo también.

Desde ese momento no volví a saber nada de él, preguntaba por su estado y no me decían nada. En horas de la tarde el vigilante del centro médico, al verme durante mucho tiempo en la puerta, me dijo que lo mejor era que me fuera a mi casa y esperara la llamada.

A las 6:20 p.m. de ese 21 de junio, día del padre, una fecha que quedó marcada para mi familia y para mí, me llamaron para que me presentara urgente en el hospital. Cuando llegué me informaron que mi papá había fallecido, que lo habían intubado, que había sufrido tres paros cardiorrespiratorio y el último no lo aguantó.