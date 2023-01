“Estoy con el corazón a mil”: mujer tras recibir cédula por primera vez

Contó que tuvo que pasar por mucho para obtener su cédula. Varias personas se aprovecharon de su necesidad, quitándole dinero para –supuestamente– ayudarla a tramitar la documentación. Procesos que nunca, hasta hoy, tuvieron un buen desenlace.

“En los tiempos de antes los padres no lo registraban a uno y nos matriculaban en colegios clandestinos y de barrio que no pedían documentación. Luego ya de adulta acudí a varios lugares para que me ayudarán a sacar la cédula pero no lo hicieron, uno me quitó $60 mil, otro $100 mil y el último $300 mil”, dijo.