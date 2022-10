Distrito realiza la tercera Feria de Servicios para recicladores

Al evento se sumaron diferentes empresas con el objetivo de brindar servicios como la afiliación al Sisbén, Registraduría, socialización de formación institucional del Sena, presentar la oferta de los programas del adulto mayor y pensión solidaria, asistencia médica en diferentes ámbitos, vacunación regular a la primera infancia y contra la covid-19, entre otros.

En el primer día de feria se contó con la presencia de la reina del Carnaval de Barranquilla 2023, Natalia De Castro, quien a son de millo y baile alegró a los asistentes, quienes le siguieron el ritmo en todo momento.

El jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Juan Carlos Gómez Vallejo, señaló que este tipo de espacios son necesarios para recordarles a los recicladores que son una parte importante en el sueño de lograr ser la primera Biodiverciudad del país.

“Este es un ejercicio donde le acercamos los servicios de la Alcaldía y las entidades aliadas a los recicladores. Esta es una población que cuando no sale a trabajar no come, entonces, la idea es brindarles en un solo sitio todas estas oportunidades”, dijo Gómez Vallejo