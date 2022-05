Quejas por “suspensión” de pavimentación en Pradomar

Los habitantes de Pradomar, jurisdicción de Puerto Colombia, denunciaron el “abandono” en las obras de pavimentación que se adelantan en las calles 2 y 3, entre carreras 21 y 22.

De acuerdo con el reporte de los ciudadanos, las obras debían estar culminadas en el mes de mayo, pero actualmente se encuentran inconclusas y no se ha observado trabajadores en la zona desde hace algunas semanas.

Darío Trejos, residente de la zona, contó a EL HERALDO que aún no logran explicarse el motivo de la suspensión de los trabajos. “La Alcaldía de Puerto Colombia nos dijo que no demorarían mucho en arreglar las vías. Van cuatro meses y no hay avances en la obra”.

Aseguró que los trabajos arrancaron a finales del año pasado y se han provocado afectaciones en las viviendas aledañas.

“El ingreso vehicular es casi imposible. A algunos edificios les ha tocado improvisar rampas para acceder a sus viviendas. La distancia entre el suelo y nuestras casas es bastante grande. Incluso han venido ingenieros a preguntar por qué cavaron tanto el suelo”, señaló el hombre.