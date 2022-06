Cámara de Comercio promueve 4 medidas para “mitigar impacto de la inflación”

De manera conjunta, la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) y representantes del sector privado presentaron una serie de acciones que permitirán “aliviar” los efectos de la inflación en los trabajadores de menores ingresos.

Estas medidas fueron propuestas debido a que, según el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la variación del IPC para los hogares más vulnerables fue del 10,68 %, mientras que para los de mayores ingresos se ubicó en 7,73 %.

De acuerdo con lo expuesto por dichas entidades, se ha podido identificar que una de las razones de este fenómeno es que los alimentos representan un mayor peso en la canasta familiar de los núcleos familiares con menores ingresos.

“Nos encontramos en una coyuntura difícil muy particular, y por ello hacemos un llamado al sector empresarial para que, haciendo un esfuerzo, aporten al interés superior del bienestar de la población de menores ingresos”, sostuvo el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Ariza.

Una de las propuestas para apaliar esta situación es el reconocimiento de un bono no salarial para los trabajadores de menores ingresos, el cual cobijará a los empleados cuyo reajuste de sueldo en el presente año haya sido inferior al del salario mínimo.

“El monto de dicho bono podría ser la diferencia entre el porcentaje reajustado en cada caso y el porcentaje que se incrementó el mínimo, multiplicado por los seis meses de la primera parte del año”.

Además se propone el incremento del subsidio de transporte a $150 mil pesos, lo que corresponde a 37.828 pesos mensuales adicionales. En su concepto, es “algo razonable” y que no genera “mayor impacto en los costos de las compañías”, puesto que “sobre este auxilio no se paga seguridad social, e incluso el monto adicional se puede pactar como no salarial”.

Recalcaron que dicho último beneficio puede generarse de manera retroactiva de enero a junio, lo que representaría un ingreso de $226.968.

Además exponen la posibilidad de “intentar estructurar la causación y el pago parcial de bonos de resultados”, los cuales se cancelan a finales de año, para sufragarlo en junio, lógicamente en forma proporcional.

“Ello, teniendo en cuenta que muchas empresas han tenido un excelente resultado en este primer semestre del año, lo que les permite prever la porción de ese bono hasta este momento”, se lee en el documento expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla (CCB) y representantes del sector privado.

La última línea de acción es sobre un probable reajuste para empleados de menores ingresos. Este beneficio sería para aquellos cuyo incremento para el 2022 fue menor a lo reajustado para el salario mínimo. “En estos casos se puede dar la diferencia entre lo reconocido al empleado y el 10,07 % decretado para los de más baja remuneración”.

“La inflación tiende a tener un impacto desproporcionado sobre las personas de ingresos más bajos, pues en su canasta de vida los alimentos y el transporte público ocupan un mayor porcentaje del ingreso, y por eso la inflación los afecta más”, agregó el presidente de la CCB.

Por su parte, el abogado Charles Chapman López, de la firma Chapman & Asociados, indicó que “debemos seguir acrecentando ese apoyo, que la sociedad ratifique que cuenta con los empresarios para los momentos de crisis”.

Destacó las medidas tomadas durante la pandemia, entre ellas, la vacunación por parte de privados, apoyo a la reforma tributaria 2021, las cuantiosas donaciones de empresas y grupos económicos y campañas como ‘Adelanta la prima’, la Teletón, BAQatón, y ‘Navidad sin hambre’.