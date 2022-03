Presencialidad en UA: 12 mil estudiantes regresan a las aulas

Reacciones

En torno al reto de asumir una vida presencial académica en medio de las obras en marcha, EL HERALDO consultó con estudiantes y profesores para conocer de qué manera se preparan para el regreso luego de haber estado 2 años obligados a cambiar las dinámicas de aprendizaje a causa de la virtualidad.

Junior Villarreal Contreras, estudiante de la Facultad de Bellas Artes, consideró que “era hora” del regreso a la presencialidad, porque la mayoría de las instituciones tanto públicas o privadas se encuentran en clases.

“Para nosotros ha sido muy complejo como estudiantes de artes; desde hace 5 años no teníamos las locaciones por el derrumbe de Bellas Artes, luego llegó la pandemia nos llevó a estudiar danza, teatro y música detrás de una pantalla y ahora llegó el momento de enfrentarnos cara a cara con el conocimiento, esto va ser un inicio nuevo”, apuntó.

Agregó que espera que nazcan nuevos productos artísticos y se ponga en marcha una “nueva Universidad del Atlántico incluyente”.

Marcos Mercado, estudiante de Química y Farmacia, le dijo a este medio que “la universidad no está lista para recibir de nuevo a la comunidad de forma presencial porque conlleva muchos riesgos. Además los bloques A, B y C no se encuentran habilitados y por ende los estudiantes se les hace difícil volver a clases”.

Sin embargo, subrayó que se encuentra con la “mejor actitud y con muchas ganas de volver”.

Por su parte, algunos profesores sostuvieron que aun reconociendo las dificultades de la infraestructura de la universidad –donde en este momento se ejecuta un plan de intervención de varios edificios– “asumen el reto de retornar a la presencialidad puesto que todos los programas son de manera presencial”.