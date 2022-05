Preparan acciones legales para evitar la realización de Lalexpo en B/quilla

Tras conocerse la noticia del traslado de Cartagena a Barranquilla del congreso internacional de entretenimiento para adultos, Lalexpo, que se celebrará del 12 al 15 de junio en el centro de eventos Puerta de Oro, un grupo de personas se unieron que desde la vía legal se tomen acciones y no se realice en la ciudad.

Distintas organizaciones han presentado derechos de peticiones y tutelas ante la Alcaldía de Barranquilla con el objetivo de que este evento sea realizado en otra ciudad.

El Presidente de la Confederación Cristiana de Colombia, David Reyes Castro, manifestó que su organización no está en contra del progreso de Barranquillla, pero que el dinero no lo es todo y que será una actividad que no representará ningún avance para la comunidad.

“Sería importante preguntarnos por qué una ciudad como Cartagena con toda la actividad económica que tiene toma la decisión de rechazar este evento. No es un tema de no dejar pasar la oportunidad, sino que proviene de situaciones que se están dando a nuestra vecina ciudad”, dijo Reyes Castro.

El pastor sostuvo que sus abogados se encuentran trabajando para interponer el derecho de petición ante las autoridades que tengan que hacerse y evitar la realización de Lalexpo en Barranquilla.

“Como institución Cristiana, el sector inter religioso, hemos venido acompañando al alcalde Pumarejo en todos los esfuerzos por enfrentar la batalla del covid y colaborar para que se cumpla en nuestros cultos todas las exigencias de bioseguridad”, añadió.

Destacó que han respaldado al Distrito en muchos proyectos para contribuir a su crecimiento, pero que esta vez su organización debía tomar una postura diferente. “Creemos que un evento con estas características será sumamente dañino para la comunidad. Tenemos batallas al interior de instituciones educativas por temas de promiscuidad sexual, embarazos no deseados y situaciones de pornografía”.