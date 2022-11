Queremos que los jóvenes ‘nini’ sean ‘sísí’, que estudien y trabajen: Acosta

Con respecto a algunas de las propuestas que tiene en mente, Acosta se refirió que una de sus preocupaciones en la ciudad son los jóvenes llamados ‘nini’, para que puedan tener ofertas educativas y laborales.

“Me gustaría enfocarme en una propuesta, que los jóvenes pasen de ‘nini’ a ‘sísí’, jóvenes que ni estudian ni trabajan, a jóvenes que sí estudian y sí trabajan. Hace 14 años había 60 mil niños que no estaban en el sistema escolar, ya hay una cobertura universal, pero esos niños se gradúan del colegio y ahora están buscando qué hacer. Son más de 70 mil jóvenes que no estudian y no trabajan”, enfatizó.