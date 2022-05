Granabastos reporta reducción de 50 % en el ingreso de carga

Indicó que su negocio revistió una baja de compradores de más del 50%. “Para ser lunes, día de plaza, estuvo muy quieto, no hubo muchos clientes”.

Por otro lado, una comerciante del sector —quien prefirió no revelar su identidad— sostuvo que los productos perecederos que vienen de la sabana entre Cundinamarca y Boyacá presentan precios elevados.

“Hasta anoche (domingo) llegaron un poco retrasado los carros pero entró mercancía, eso sí con un costo muy elevado porque aumentaron el precio de los fletes debido a la al exposición al riesgo de los transportistas. La yuca, una bolsa, pasó de $70 mil a $160.00; la lechuga también llegó súper costosa de $2.200 que costaba el kilo hoy vino a $3.200”.

Las frutas también presentan alzas en Barranquilllita y otros sectores del Centro de la ciudad. Los comerciantes de estos productos manifestaron que encuentran costosas la mandarina, el pomelo, la patilla, el melón, la papaya y la naranja. Sostuvieron que están 30% más elevados sus precios de lo habitual.

De igual manera, el impacto del paro armado se sintió en la comercialización de carne de res. Los vendedores de este producto indicaron que no hay mercancía debido a que los transportistas no quieren arriesgarse en carretera. Muchos de estos negocios no abrieron este lunes por la falta de carne para ofrecer al público, otros que sí asistieron al mercado es porque ya tenían mercancía guardada.