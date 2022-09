Bloquean el Corredor Portuario por cortes de agua en el barrio Villanueva

“Nos tocó llegar hasta este punto porque ya no podemos más con esta situación, estamos cansado que nos tengan abandonados siendo que estamos ubicados en un lugar estratégico de la ciudad. Eso es muy triste”, aseveró.

Mariluz Gutiérrez, habitante del sector, manifestó que es injustificable que “teniendo la planta de agua cerca al barrio estemos teniendo este problema, por eso pedimos a las autoridades que nos atiendan, escuchen y den una solución a esto”.

Otra de las problemáticas que manifestaron los habitantes del sector es el mal estado en el que se encuentra el puesto de salud.

“Cada vez que llueve el puesto de salud se inunda, llevamos más de una semana sin servicio de salud en el sector porque no está en condiciones de recibir pacientes y ante una emergencia no tenemos cómo reaccionar”, expresó una persona afectada que decidió no revelar su identidad.