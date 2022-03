Desde este lunes, pico y placa en la Vía 40 por montaje de palcos

“Estos corresponden a la reposición de pavimentos sobres las cajas de empalme del proyecto, eso está señalizado y separado porque ese concreto necesita al menos tres días de fraguado para que llegue a la consistencia necesaria y cuando los carros circulen no lo dañen, pero vamos a resolver eso este fin de semana y estará perfectamente para la instalación de los palcos desde este lunes”, sostuvo Cabrera.

El ingeniero explicó que dentro de las intervenciones que están realizando no incluye andenes. “Los andenes no los tocamos, siempre hemos trabajado por el carril central. Andenes en la Vía 40 intervenidos por nosotros solo uno, que es donde se encuentra una caja de empalme frente al museo, esa área aún no se ha terminado, pero ahí no hay instalación de palcos”, dijo.

Agrega que desde el Estadio de Béisbol hasta la carrera 46 se irá liberando antes del 20 de marzo, de acuerdo con el cronograma entregado a la Alcaldía de Barranquilla y Carnaval S.A.”, precisó.