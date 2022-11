Este miércoles se sortea el tarjetón de jueces de paz y Reconsideración

La jornada se ejecutará en la segunda sede de las Personerías Distrital, ubicada en la carrera 58 No. 72-59. Los jueces de paz se sortearan a partir del No. 1 y los jueces de reconsideración desde el No. 50

“Con fundamento en el artículo segundo de la Resolución 2543 del 2003, emanada del Consejo Nacional Electoral y por el cual se reglamenta este proceso electoral le compete al Personero Distrital realizar y vigilar este sorteo. Y para ello se cursó invitación al Alcalde, a la Directiva del Concejo Distrital, al Secretario de Gobierno, al Jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Comunicaciones del Distrito de Barranquilla”, se lee en el comunicado por parte de la Personería.

Además, para la elección del tarjetón se invitó al Registrador Especial de Barranquilla, a miembros del Consejo Superior de la Judicatura y todos los 167 candidatos inscritos.