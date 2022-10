Con bloqueos, damnificados de La Manga piden ayudas

Con una de sus vías principales bloqueada permanece el barrio La Manga, ubicado en el suroccidente de Barranquilla. Familias que resultaron damnificadas con los deslizamientos de tierra que se presentaron el pasado 14 de septiembre, a raíz de las fuertes lluvias, piden a las autoridades distritales el cumplimiento de las entregas de ayudas humanitarias.

Carmen Barbosa, madre cabeza de familia que perdió su vivienda en la emergencia, en diálogo con EL HERALDO explicó que, hasta la fecha, no han recibido los materiales que desde la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito les prometieron, así como tampoco han recibido las ayudas monetarias y de entrega de alimentos.

“Supuestamente la Alcaldía ya nos reubicó y a nosotros nos ha tocado reubicarnos en cada de los vecinos, no tenemos a dónde ir. Nos prometieron subsidios y entrega de materiales y acá no ha llegado nada. Nos tienen olvidados, desde el día del derrumbe por acá no han vuelto y nosotros estamos desesperados”, aseveró la damnificada.