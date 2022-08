Paro de buses afectó a decenas de usuarios en el Atlántico

Narcizo Centeno y Mayerlis Aguilera, ambos residentes del municipio de Malambo, contaron la odisea que les tocó vivir desde tempranas horas para trasladarse al norte de Barranquilla, en donde laboran.

“Llegué a las 5:30 de la mañana a esperar el bus de Pimsa para transportarme y me doy a la sorpresa que no estaba operando. Se me hizo raro porque la vez pasada sí salieron las rutas a trabajar. Estamos a la deriva porque pasan buses de pueblo pero no les cabe un pasajero más y un taxi o una moto no son una opción porque sale muy caro para ir desde Malambo a la calle 72 en Barranquilla”, expresó Aguilera.

A su turno, Centeno precisó que es una situación compleja la que se vive debido a que el único medio de transporte que les sirven y utilizan por las facilidades económicas es el urbano y si permanece suspendido, manifestó que traerá “fuertes consecuencias” para sus trabajos.

“Si no hay buses ¿cómo hace uno?, si uno se va para la casa los jefes de uno dirán que uno no quiso ir a trabajar, entonces los suspenden a uno por tres y cuatro días. No saben la situación que uno vive acá tan lejos”, dijo el hombre, quien esperó por varias horas para ir a su lugar de trabajo.

Por su parte, Cristian Alberto Ojito, usuario afectado por el paro, sostuvo que la situación apremia una urgente intervención de las autoridades para que la prestación del servicio de transporte público pueda normalizarse y así evitar mayores daños a las actividades diarias de las decenas de personas que a diario deben trabajar para llevar el sustento a sus hogares y cumplir otras responsabilidades.