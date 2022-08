Poco a poco, conductores de cinco empresas retoman actividades

“Esta mañana me reuní, muy temprano, con los conductores porque algunos estaban esperando que saliera el sol para poder movilizarse porque tienen miedo y le pedimos a la Policía que hiciera presencia en los puntos más neurálgicos”, agregó.

Sostuvo, además, que actualmente la operación y el retorno de los buses de esta empresa avanza a retomar el servicio entre un 30 y 40 %.

“Hay conductores de empresas que han tomado la decisión de no salir por ahora y es muy respetable, pero pedimos que no nos bloqueen la vía y no nos dañen los carros porque hay mucha gente afectada”, añadió.

El también gerente de Opecaribe dijo que empresas como La Carolina, Transalfa, Monterrey y Flota Roja empezaron operación en la medida que van llegando los conductores. “Yo creo que tenemos un 40 % de la operación, incluyendo al otro operador porque estamos en comunicación, brindando el servicio en la ciudad y su área metropolitana”.