“Trabajamos todos los días para que los niños tengan alimentación de calidad”

Son las doce del mediodía y los fogones de la cocina del colegio Rodolfo Llinás Riascos se encuentran encendidos. Seis mujeres, vestidas de blanco de pies a cabeza avanzan en la preparación del almuerzo que consumirán los niños y jóvenes a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Arroz blanco, carne en goulash, ensalada de payaso, tajaditas de plátano y una naranja fue el menú que este viernes degustaron los más de 700 estudiantes de este centro de formación, el cual se encuentra ubicado en la localidad Metropolitana.

“La comida me gusta, me parece buena. Aquí el menú lo van cambiando y lo van haciendo diferente, pero lo que sea a mí me gusta y no la desperdicio. Me gusta recibirlo en el colegio porque aquí estudiamos, nos alimentamos y descansamos, es decir lo tenemos todo”, aseguró Jair Escorcia, estudiante de cuarto grado, mientras recibía sus alimentos.

Hilary Mendoza, otra de las estudiantes beneficiadas, destacó la variedad de menús que reciben y que les permite tener una alimentación balanceada en medio de su jornada escolar.

“Son alimentos muy sabrosos. A mí me gusta cuando hacen arroz con pollo, es lo mejor que hay. Apenas tocan la campana, todos mis compañeros salen corriendo a buscar su almuerzo, porque también les gusta la comida. , aseguró la joven estudiante de séptimo grado.