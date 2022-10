Nuevas emergencias por lluvias en Barranquilla y municipios

En Malambo también hubo desbordamientos, más específicamente en barrios como La Manga y 23 de Septiembre, luego de que el arroyo San Blas se desbordara e inundara a 12 viviendas.

Gloria Esther Pérez Julio, habitante de la calle 10 del barrio La Manga, en diálogo con esta casa editorial aseguró que junto a su familia vivió momentos de angustia tras la fuerte creciente, teniendo en cuenta que a la hora de la emergencia no se encontraba lloviendo.

“Todas mis cosas se me perdieron, no alcanzamos a alzar nada. El arroyo se creció de la nada porque no estaba serenando ni nada, yo tengo 50 años de vivir aquí y es primera vez que presencio algo así, estamos preocupados por esta situación y nadie ha venido a ayudarnos”, expresó la adulta mayor de 78 años.