Congestión en urgencias de Barranquilla por dos virus respiratorios

Los expertos de la salud estuvieron de acuerdo en que para evitar mayores riesgos y contagios es necesario el uso de tapabocas de las personas que presenten sintomatología asociada, constante lavado de manos y vacunarse contra la influenza y los refuerzos del covid.

“El grupo poblacional de menores de edad y adultos mayores son quienes tienen prioridad en la vacunación de la influenza, pero no quiere decir que las personas de otras edades no la puedan recibir”, explicó el epidemiólogo Visbal. Agregaron que para evitar mayores riesgos de complicaciones es fundamental no automedicarse y no tomar antibióticos.