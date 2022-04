Obras en subestación Riomar benefician a 60 mil usuarios

Para seguir apostándole a las nuevas tecnologías, la empresa se encuentra implementando un proyecto piloto en el sector de Las Marías, en Riohacha, donde más de 600 familias cuentan con medición recargable de energía.

“Las personas pueden ir a la tienda para recargar el contador de $2 mil en adelante y con eso va teniendo control de cuánto consume. Esto nos ha comprobado que con este tipo de medición los usuarios ahorran más energía. Ahora la idea es buscar otros sectores en los tres departamentos donde podamos acomodar un esquema de medición de este estilo”, dijo Toro.

En lo que respecta al Atlántico, afirmó que el proyecto ya se encuentra listo, pero están a la espera de los resultados en las zonas donde ya está operando.

“La ventaja que tiene este servicio es que no van a llegar facturas, cuentas pendientes, saldos en mora o cargos de reconexión. Es una medida interesante, pero estamos viendo cómo funciona en la comunidad donde ya está en desarrollo. La idea es que sean sectores donde haya dificultades de cobrabilidad; es decir, donde los usuarios no cancelen el servicio porque no tiene dinero, principalmente en personas que viven a diario”.