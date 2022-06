Obras en la Vía 40 y la calle 17 estarían listas en septiembre

Alcides Guzmán ve con preocupación el “lento” avance de las obras que se están realizando frente a su lugar de trabajo, ubicado en la calle 17 con carrera 50. La congestión vehicular que a diario se presenta en la zona ha llevado a que su negocio “no se esté moviendo mucho”.

“Tiene mucho tiempo de estar haciendo estos trabajos aquí; ellos tiran el asfalto y por cualquier cosa vuelven a partirlo. Así nunca van a entregar eso y a mí me tiene perjudicado porque algunos de mis clientes tienen carro y por los trancones que se forman acá no vienen. Esa es plata que pierdo”, afirmó.

Por su parte, Neyi Mercado manifestó que su vivienda se ve afectada por los trabajos ya que es utilizada como desvío para los motocarros; la mujer optó por cercarla con cuerdas para evitar que los vehículos circulen por allí.

“Yo quiero que entreguen eso pronto, pero veo que no avanzan nada. Esta es una situación incómoda porque nadie me va a responder por los daños que me han causado en mi casa”.