Nueva protesta de rappitenderos por mejores condiciones laborales

“Si no aceptamos el botón de Autoaceptar no pasa nada porque no recibiríamos pedidos, sino solo en los horarios de altas demandas”, agregó Reales.

Por su parte, Leonel Valencia, quien pertenece desde hace cinco años a Rappi, contó que la aplicación les exige que cumplan ciertos horarios y turnos para poder laborar y si este no se cumple, el empleado no será priorizado. “Si no usamos el botón Autoaceptar, te puedes parquear donde quieras y a Rappi se le puedan estar quedando todos los pedidos del mundo que no te los va a dar”.

Añadió que esperan que con el plantón realizado este martes, los representantes o directivas de la plataforma accedan a una mesa de diálogo y den cumplimiento a sus exigencias.

“La idea no es hundir a la plataforma ni dañarla porque nosotros necesitamos de ella, pero hay que llegar a acuerdos. Yo he sido víctima de la inseguridad de la ciudad por cumplir los términos y condiciones del botón Autoaceptar”, expresó valencia.

Con el objetivo de “alzar su voz”, los domiciliarios de distintas aplicaciones móviles adelantarán un recorrido por calles del Norte de Barranquilla.