Niñas cambiadas en hospital de B/quilla vuelven con sus padres biológicos

José Gregorio siempre dudó de que la niña que tuvo con *María, por fuera del matrimonio, era de él. A finales de mayo de 2019 el hombre se quedó observando a la pequeña de tres años y finalmente se convenció de que los rasgos físicos y el color de piel de la pequeña no coincidían ni con los de él ni con los de su mamá.

A Hernández la idea lo consumía, y aunque tenía la seguridad de que María no le había sido infiel necesitaba tener la certeza. Es así como le manifestó “con todo cariño y amor” que debía hablar con ella y le pidió que le dijera la verdad, “por muy duro que fuera”.

“Ella me dijo con toda seguridad que no me había sido infiel y que la niña era mía”, contó en su momento Gregorio en diálogo con EL HERALDO; sin embargo, destacó que la duda no se había disipado y cada vez que visitaba a la menor la incredulidad de que fuera su hija crecía. “Mis otras hijas se parecen entre sí y se parecen a mí”, dijo el hombre de 35 años, quien reside en un municipio de la banda oriental del Atlántico, al momento de justificar la duda.