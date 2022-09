Rechazan recorrido de vehículo en plaza de Puerto Colombia

Un rechazo generalizado causó un video que circuló en redes sociales en las últimas horas, en el cual se muestra a una camioneta tipo Toyota Fortuner de color negro transitando por toda la plaza principal de Puerto Colombia.

Para los porteños, este acto –considerado como “vandálico”– ha puesto en peligro a quienes caminaban a esa hora por el espacio habilitado solo para peatones. Reiteraron que, a pesar del poco tiempo que lleva de haber sido entregado a la comunidad, ha sido blanco de este tipo de actos en varias oportunidades.

“Es un acto que no debe presentarse, se pone en riesgo a quienes utilizan este espacio para compartir con sus hijos y el resto de la familia. Esta plaza fue construida para que uno pudiera disfrutar y no para ser utilizada como una vía en donde transitan carros o motos”, expresó un habitante de Puerto Colombia, quien prefirió no revelar su identidad.